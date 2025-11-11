На донорской акции в Подольске собрали около 15 литров крови

11 ноября 2025, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Акцию «Открытый день донора» провёл в одном из гипермаркета Подольска Московский областной центр крови при поддержке Национального фонда развития здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В акции приняли участие 30 человек, вместе они сдали около 15 литров крови.





«Это наша добрая традиция. Помощь тем, кто борется за жизнь. Приятно осознавать, что твой поступок может подарить кому-то будущее. Лично для меня это уже шестая донация. С каждым разом сильнее чувствуешь невидимую, но такую крепкую нить, что протянулась от тебя к незнакомому человеку», — рассказала организатор акции Вера Коледова.