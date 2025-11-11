В подмосковном Орехово-Зуево обновляют котельную в интернате «Добрый дом»
В Орехово-Зуевском психоневрологическом интернате «Добрый дом «Куровской» начали модернизацию котельной. После обновления мощность теплоснабжения вырастет почти до 4 Гкал/ч, сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.
В котельной установят три новых котла и парогенераторы. Это позволит увеличить производительность с 3,65 до 3,95 Гкал/ч. Работы планируют завершить во втором квартале 2026 года.
Проект реализуют по регпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт средств бюджета Московской области.
Модернизация котельной — часть комплексного обновления интерната. С мая 2025 года здесь строят банно-хозяйственный комплекс. Ход работ контролирует Главгосстройнадзор Подмосковья.
