Боксёры из Подмосковья завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые и одну бронзовую медаль завоевали боксёры из Московской области на всероссийских соревнованиях «Кубок командующего воздушно-десантных войск» на призы Героя России, генерал-полковника В. А. Шаманова среди мужчин 19-40 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Светослав Тетерин из Люберец, выступавший в весовой категории +92 кг, Игорь Иванченков из Балашихи (весовая категория 80 килограммов) и Хасан Салохидинов из Королёва (весовая категория 54 килограмма)», — говорится в сообщении.А бронзовую награду в копилку подмосковной сборной принёс Борис Шикунов из Подольска, выступающий в весовой категории 63,5 кг.
Всего участниками турнира стали более 90 спортсменов из 23 российских регионов. Соревнования проводились в Рязани с 1 по 6 апреля.
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