Певец Джастин Бибер поздравил Александра Овечкина с рекордом NHL

Джастин Бибер (фото: Instagram* @justinbieber)
Джастин Бибер поздравил Александра Овечкина, накануне вечером побившего «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки и ставшего лучшим снайпером в истории НХЛ.
Певец опубликовал несколько сторис в личном блоге, в которых показал, как наблюдал за 895-й шайбой российского нападающего «Вашингтона» Овечкина в Лиге.
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*запрещён в РФ
«Поздравляю Овечкина, который только что превзошёл Гретцки. Чёрт, это сумасшествие», – написал Бибер в своём Instagram*.На эти слова отреагировала жена хоккеиста Анастасия, которая поблагодарила Бибера за поддержку.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова