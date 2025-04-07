Всероссийский конкурс бальных танцев в Лыткарине собрал более 400 участников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лыткарино
Свыше 400 человек приняли участие во всероссийском турнире по спортивным бальным танцам «Кубок Драйва 2025», который состоялся в подмосковном Лыткарине, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участниками соревнований стали танцоры в возрастных категориях от трёх лет до 21+. В рамках турнира были представлены две программы — латиноамериканская и европейская в нескольких отделениях: старшие возрастные категории, ювеналы, вечернее отделение, средняя группа и фестиваль танцевальных школ», — говорится в сообщении.На паркет турнира вышли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Люберец, Лыткарина, Дзержинского, Раменского, Тулы и Курска. В рамках соревнований было разыграно свыше 260 комплектов наград, в том числе подарки и призы от спонсоров.
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