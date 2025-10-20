Боксёры из Подмосковья завоевали пять медалей на клубном чемпионате мира

20 октября 2025, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые и одну серебряную медали завоевали спортсмены из Московской области на международном клубном чемпионате мира CISM по боксу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На высшую ступень пьедестала поднялись Светослав Тетерин из Люберец, выступавший в весовой категории 92+ кг, Алексей Семыкин из Электростали (весовая категория 75 килограммов), Константин Опольский из Ногинска (весовая категория 63,5 кг) и Володя Мнацаканян из Ногинска (весовая категория 52 кг).





«Все подмосковные победители в финале сражались с бразильскими спортсменами», — говорится в сообщении.