В Волоколамске прошёл семейный хоккейный праздник на льду

20 октября 2025, 15:28

Видео: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

Во Дворце спорта «Лидер» в Волоколамске состоялся дружеский хоккейный матч и эстафета, в которых на одной площадке соревновались отцы и дети. Трибуны наполнились атмосферой поддержки и единства — зрители активно болели за свои команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участники выполняли на льду задания на скорость и ловкость, демонстрируя сноровку в обращении с клюшкой и шайбой. Несмотря на спортивный азарт, главным итогом состязаний стала не победа, а дружба.



Все игроки получили памятные медали и угощение — горячий чай и домашний яблочный пирог.

«Такие мероприятия делают семьи крепче и сближают поколения. Спасибо всем, кто подарил этот праздник нашим волоколамским папам!», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.