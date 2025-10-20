Защитник «Оренбурга» Зотов: команда готовилась к сезону независимо от лиги

20 октября 2025, 14:12

Фото: iStock/Dziurek

Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов рассказал, что клуб начал подготовку к новому сезону, не имея уверенности, в каком дивизионе будет играть.





По итогам сезона-2024/25 «Оренбург» занял 15-е место и должен был вылететь в Первую лигу, однако остался в РПЛ. Такое решение бюро исполкома РФС приняло 11 июля — после исключения московского «Торпедо» из-за дела о договорных матчах.





«Когда собрались на сборы, тренерский штаб сказал: готовимся к Первой лиге, пока не будет никакой конкретики из официальных источников. План был один – независимо от лиги, готовиться к сезону», — отметил Зотов в беседе с Metaratings.ru.