В Подмосковье стартовал новый этап программы «Герои Подмосковья»

20 октября 2025, 14:34

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную адаптацию и трудоустройство военнослужащих, проявивших мужество в зоне боевых действий. Проект помогает участникам получить дополнительное образование и опыт работы в органах власти.