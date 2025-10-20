В Подмосковье стартовал новый этап программы «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную адаптацию и трудоустройство военнослужащих, проявивших мужество в зоне боевых действий. Проект помогает участникам получить дополнительное образование и опыт работы в органах власти.
В 2025 году обучение начали 70 финалистов, прошедших многоэтапный отбор. Все они имеют боевой опыт, государственные награды и высшее образование. Ещё 30 военнослужащих, находящихся на службе, зарезервировали места в будущих потоках.
Программа реализуется в очно-заочном формате с сентября 2025 по сентябрь 2026 года. Слушатели проходят подготовку по трём направлениям: «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления». Практическая часть включает стажировки в органах власти региона под руководством опытных наставников — представителей правительства, депутатов и глав муниципалитетов.
К участию приглашаются действующие и бывшие военнослужащие — участники боевых действий, имеющие гражданство РФ и высшее образование. Постоянная регистрация в Подмосковье не обязательна. Отбор проходит через официальный сайт проекта. Кроме того, нужно приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. Успешные кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в рамках проекта.
