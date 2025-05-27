Боксёры из Подмосковья завоевали восемь медалей на первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, три серебряные и три бронзовые медали завоевали юниоры и юниорки из Московской области на первенстве России по боксу памяти Николая Павлюкова, сообщает пресс-служба подмосковного министерства физической культуры и спорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Михаил Усов из Подольска в весовой категории 80 килограммов и Худобахш Авджамилов из Балашихи в весовой категории 67 килограммов», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали Егор Плоцын из Одинцова, выступавший в весовой категории 92 кг, а также Дарья Панова из Электростали (весовая категория 75 кг) и Карина Бабаназарова из Дмитрова (весовая категория 57 кг).
А бронзовые награды получили Полина Спирина из Домодедова (весовая категория 54 кг), Леон Курчиев из Ивантеевки (весовая категория 71 кг) и Рафик Амирханов из Балашихи (весовая категория 57 кг).
По итогам турнира подмосковные юниоры заняли второе место в общекомандном зачёте, а юниорки — третье.
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