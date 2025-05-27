Семак рассказал о трансферах «Зенита» летом

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в беседе с Metaratings.ru ответил на вопрос о том, возможно ли усиление петербургской команды в летнее трансферное окно.
«Задачи по игрокам ставятся каждый сезон. Когда-то их получается выполнять, когда-то — нет. Обычные рабочие моменты», — сообщил Семак на открытии выставки к 100-летию «Зенита».По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. Первенство выиграл «Краснодар», опередивший петербургскую команду на один балл.
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Анастасия Чубина