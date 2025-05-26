Бывший тренер «Краснодара» Ивич поздравил клуб с первым чемпионством

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Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поздравил кубанский клуб с чемпионством в РПЛ, передает «РБ Спорт».
По его словам, каждый член клуба заслужил эту победу.
Владимир Ивич тренировал команду с января 2023 до марта прошлого года. Стоит отметить, что для «Краснодара» этот чемпионский титул стал первым в истории клуба.
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«"Краснодар" добился фантастического результата, поздравляю всех. Особенно рад за президента Сергея Галицкого. Поздравляю», — заявил Ивич.
Владимир Ивич тренировал команду с января 2023 до марта прошлого года. Стоит отметить, что для «Краснодара» этот чемпионский титул стал первым в истории клуба.
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Екатерина Коршунова