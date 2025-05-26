Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Бывший тренер «Краснодара» Ивич поздравил клуб с первым чемпионством

Бывший тренер «Краснодара» Ивич поздравил клуб с первым чемпионством

Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поздравил кубанский клуб с чемпионством в РПЛ, передает «РБ Спорт».
По его словам, каждый член клуба заслужил эту победу.

«"Краснодар" добился фантастического результата, поздравляю всех. Особенно рад за президента Сергея Галицкого. Поздравляю», — заявил Ивич.

Владимир Ивич тренировал команду с января 2023 до марта прошлого года. Стоит отметить, что для «Краснодара» этот чемпионский титул стал первым в истории клуба.

Читайте также:

Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России

Деменко заявил, что Галицкому будет сложно сохранить команду «Краснодара»

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо»
#рпл
#краснодар
#победа
#футбол
Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» прокомментировал итоги сезона
Виталий Дьяков: Наконец-то у нас сменился чемпион, это не может не радовать
26 мая 2025, 15:54

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал итоги сезона РПЛ, отметив, что смена чемпиона — это положительное событие для российского футбола. Об этом пишет «РБ Спорт».
«Наконец-то у нас сменился чемпион, это не может не радовать. Когда одна команда доминирует на протяжении стольких лет — это плохо», — заявил Дьяков в разговоре с «РБ Спорт».

Он также выразил удивление тем, что чемпионом стал «Краснодар», а не более традиционные команды, такие как «Спартак». Дьяков отметил, что «Зенит» также поразил своей игрой в начале сезона, но затем команда потеряла форму.

В заключение он похвалил ЦСКА и их тренера за третье место в таблице, назвав это «сумасшедшим показателем» для команды с текущим составом.

Читайте также:

Корнеев: ЦСКА может замахнуться на большее в следующем сезоне

Форвард «Ростова» может перейти в «Спартак»

Бывший защитник «Зенита» Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд
#спорт
#спартак
#краснодар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Корнеев: ЦСКА может замахнуться на большее в следующем сезоне
26 мая 2025, 12:52

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев ответил на вопрос о потенциале «армейцев» под руководством главного тренера Марко Николича, передает Metaratings.ru.
По словам Корнеева, победа ЦСКА в РПЛ в следующем сезоне будет зависеть от того, какие изменения произойдут в команде.

«Тренерская работа видна. Есть организация, понятно, что Николич хочет от игроков. Станет ли ЦСКА чемпионом, будет зависеть от тех исполнителей, которые придут. ЦСКА с такой организацией может замахнуться на большее», — пояснил бывший полузащитник.

В сезоне-2024/25 ЦСКА выиграл бронзовые медали РПЛ. Встреча «армейцев» с «Ростовом» в Суперфинале FONBET Кубка России состоится 1 июня в «Лужниках».

Ранее экс-полузащитник московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил игру футболиста Кисляка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Форвард «Ростова» может перейти в «Спартак»

Деменко заявил, что Галицкому будет сложно сохранить команду «Краснодара»

Бывший защитник «Зенита» Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд
#изменения
#работа
#медали
#встреча
#рпл
#цска
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Форвард «Ростова» может перейти в «Спартак»
«Спартаку» предложили подписать Голенкова, но клуб нацелен на Комличенко
26 мая 2025, 12:01

Фото: iStock/gorodenkoff

«Спартаку» предложили рассмотреть возможность трансфера нападающего «Ростова» Егора Голенкова, сообщает Metaratings.ru.
Однако, как стало известно, «красно-белые» больше склоняются к приобретению другого форварда из Ростова — Николая Комличенко. Этот игрок лучше соответствует видению главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао. Среди его основных преимуществ выделяются ментальная устойчивость и наличие российского паспорта.

Николаю Комличенко 29 лет, и в сезоне 2024/25 он провел 36 матчей за «Ростов», забив девять голов и сделав пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро, а контракт с клубом действует до лета 2026 года. Егору Голенкову 25 лет, и в текущем сезоне он провел 35 матчей за «Ростов», забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Рыночная стоимость нападающего по версии Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро, а его контракт с клубом также рассчитан до конца 2026 года.

Читайте также:

Бывший защитник «Зенита» Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо»

Неаполитанский «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу в 4-й раз
#евро
#портал
#контракт
#рпл
#ростов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Деменко заявил, что Галицкому будет сложно сохранить команду «Краснодара»
Деменко: Галицкому будет сложно сохранить костяк «Краснодара» после победы в РПЛ
26 мая 2025, 11:58

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Экс-игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко заявил, что владельцу футбольного клуба (ФК) «Краснодар» Сергею Галицкому будет непросто сохранить основных игроков команды после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Наверное, сейчас Сергею Николаевичу Галицкому будет сложно сохранить костяк «Краснодара». На многих футболистов сейчас обратят внимание. Можно говорить, что в следующем сезоне будет сложно. Удастся ли сохранить этот костяк — вопрос», — поделился своим мнением Деменко с Metaratings.ru.
Он отметил, что у «Краснодара» хороший состав, люди, которые подбирают игроков в клуб, — профессионалы своего дела.
«Мы видели, какие деньги выкладывают «Спартак», ЦСКА, «Зенит», но «Краснодар» находит под свой стиль, под свою игру футболистов, которые удачно вписались в команду. «Краснодар» грамотно тратится на трансферы, потому что за траты есть спрос? Конечно. Когда мы говорим о компании «Газпром» или о Галицком — это немного разные вещи», — пояснил Деменко.
Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0 в заключительном матче РПЛ. С 67 очками команда стала чемпионом России по футболу. Это первый трофей «Краснодара» за 17-летнюю историю клуба.

Читайте также:

Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России

Неаполитанский «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу в 4-й раз

Бывший защитник «Зенита» Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд
#клуб
#компании
#стиль
#рпл
#люди
#краснодар
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший защитник «Зенита» Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд
Ловрен: я даже не сомневался, что нужно приехать на Матч легенд «Зенита»
26 мая 2025, 11:32

Фото: iStock/Rost-9D

Экс-защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от участия в Матче легенд. Об этом информирует Metaratings.ru.
По словам Ловрена, когда он получил приглашение, то не сомневался, что необходимо приехать.

«Когда я приземлился в Санкт-Петербурге, сразу вспомнилось то, хорошее, что здесь было», — сказал бывший защитник «Зенита».

Деян Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. С клубом спортсмен трижды стал победителем РПЛ. ​

Читайте также:

Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо»

Неаполитанский «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу в 4-й раз
#рпл
#спортсмен
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате