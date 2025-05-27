Назван лучший игрок «Зенита»

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Лучшим игроком петербургского «Зенита» является нынешний капитан команды Дуглас Сантос. Такое мнение в беседе с порталом Metaratings.ru высказал экс-защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен.
«Дуглас Сантос — по-прежнему лучший игрок в «Зените». Он — настоящий капитан, который ведет эту команду за собой уже не один год», — прокомментировал собеседник.Ловрен играл за питерский клуб в период с 2020 по 2022 год. За это время он забил три мяча в 63 матчах. Ныне хорватский игрок, выступающий за ПАОК из Греции, имеет три чемпионских титула РПЛ.
Сантос капитан «Зенита» с 2019 года. В его послужном списке 217 матчей за «сине-бело-голубых». Бразилец в рамках всех турниров забил семь мячей.
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