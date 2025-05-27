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Назван лучший игрок «Зенита»

Ловрен назвал Сантоса лучшим игроком «Зенита»
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Лучшим игроком петербургского «Зенита» является нынешний капитан команды Дуглас Сантос. Такое мнение в беседе с порталом Metaratings.ru высказал экс-защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен.
«Дуглас Сантос — по-прежнему лучший игрок в «Зените». Он — настоящий капитан, который ведет эту команду за собой уже не один год», — прокомментировал собеседник.
Ловрен играл за питерский клуб в период с 2020 по 2022 год. За это время он забил три мяча в 63 матчах. Ныне хорватский игрок, выступающий за ПАОК из Греции, имеет три чемпионских титула РПЛ.

Сантос капитан «Зенита» с 2019 года. В его послужном списке 217 матчей за «сине-бело-голубых». Бразилец в рамках всех турниров забил семь мячей.

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Сергей Семак заявил, что задачи по пополнению команды решаются в обычном порядке
27 мая 2025, 11:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в беседе с Metaratings.ru ответил на вопрос о том, возможно ли усиление петербургской команды в летнее трансферное окно.
«Задачи по игрокам ставятся каждый сезон. Когда-то их получается выполнять, когда-то — нет. Обычные рабочие моменты», — сообщил Семак на открытии выставки к 100-летию «Зенита».
По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. Первенство выиграл «Краснодар», опередивший петербургскую команду на один балл.

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Бывший тренер «Краснодара» Ивич поздравил клуб с первым чемпионством
26 мая 2025, 16:50

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поздравил кубанский клуб с чемпионством в РПЛ, передает «РБ Спорт».
По его словам, каждый член клуба заслужил эту победу.

«"Краснодар" добился фантастического результата, поздравляю всех. Особенно рад за президента Сергея Галицкого. Поздравляю», — заявил Ивич.

Владимир Ивич тренировал команду с января 2023 до марта прошлого года. Стоит отметить, что для «Краснодара» этот чемпионский титул стал первым в истории клуба.

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Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» прокомментировал итоги сезона
Виталий Дьяков: Наконец-то у нас сменился чемпион, это не может не радовать
26 мая 2025, 15:54

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал итоги сезона РПЛ, отметив, что смена чемпиона — это положительное событие для российского футбола. Об этом пишет «РБ Спорт».
«Наконец-то у нас сменился чемпион, это не может не радовать. Когда одна команда доминирует на протяжении стольких лет — это плохо», — заявил Дьяков в разговоре с «РБ Спорт».

Он также выразил удивление тем, что чемпионом стал «Краснодар», а не более традиционные команды, такие как «Спартак». Дьяков отметил, что «Зенит» также поразил своей игрой в начале сезона, но затем команда потеряла форму.

В заключение он похвалил ЦСКА и их тренера за третье место в таблице, назвав это «сумасшедшим показателем» для команды с текущим составом.

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Корнеев: ЦСКА может замахнуться на большее в следующем сезоне
26 мая 2025, 12:52

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев ответил на вопрос о потенциале «армейцев» под руководством главного тренера Марко Николича, передает Metaratings.ru.
По словам Корнеева, победа ЦСКА в РПЛ в следующем сезоне будет зависеть от того, какие изменения произойдут в команде.

«Тренерская работа видна. Есть организация, понятно, что Николич хочет от игроков. Станет ли ЦСКА чемпионом, будет зависеть от тех исполнителей, которые придут. ЦСКА с такой организацией может замахнуться на большее», — пояснил бывший полузащитник.

В сезоне-2024/25 ЦСКА выиграл бронзовые медали РПЛ. Встреча «армейцев» с «Ростовом» в Суперфинале FONBET Кубка России состоится 1 июня в «Лужниках».

Ранее экс-полузащитник московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил игру футболиста Кисляка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Форвард «Ростова» может перейти в «Спартак»
«Спартаку» предложили подписать Голенкова, но клуб нацелен на Комличенко
26 мая 2025, 12:01

Фото: iStock/gorodenkoff

«Спартаку» предложили рассмотреть возможность трансфера нападающего «Ростова» Егора Голенкова, сообщает Metaratings.ru.
Однако, как стало известно, «красно-белые» больше склоняются к приобретению другого форварда из Ростова — Николая Комличенко. Этот игрок лучше соответствует видению главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао. Среди его основных преимуществ выделяются ментальная устойчивость и наличие российского паспорта.

Николаю Комличенко 29 лет, и в сезоне 2024/25 он провел 36 матчей за «Ростов», забив девять голов и сделав пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро, а контракт с клубом действует до лета 2026 года. Егору Голенкову 25 лет, и в текущем сезоне он провел 35 матчей за «Ростов», забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Рыночная стоимость нападающего по версии Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро, а его контракт с клубом также рассчитан до конца 2026 года.

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