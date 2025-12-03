В Подмосковье регистрацию жилья в электронном виде проводят за 24 часа

03 декабря 2025, 10:23

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области сократили сроки государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. Теперь при подаче документов в электронном виде регистрацию жилья, в том числе по ипотечным сделкам, проводят всего за 24 часа. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.





Новые сроки действуют для социально значимых объектов, многоквартирных домов и так называемой бытовой недвижимости. Это квартиры, жилые и садовые дома, комнаты, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки и земельные участки под их строительство.



Каждый день в подмосковный Росреестр поступает более 1000 электронных заявлений на регистрацию объектов бытовой недвижимости. С начала 2025 года специалисты уже провели учетно-регистрационные действия более чем по 400 000 таких объектов.



​Фото: Медиасток.РФ

Подать документы можно через официальный сайт Росреестра или портал Госуслуг. Электронный формат позволяет значительно ускорить процесс и сократить время ожидания для жителей региона.



«Регистрация бытовой недвижимости является одним из приоритетных направлений Управления. Учетно-регистрационные действия в отношении этих объектов осуществляются специалистами Управления в максимально короткие сроки, что способствует эффективному развитию инфраструктуры региона и защиты имущественных прав граждан, а также повышает качество предоставления государственных услуг Росреестра», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.