Сноубордист Томин из Подмосковья завоевал две медали Кубка России
Воспитанник спортшколы «Истина» в Дмитрове Арсений Томин завоевал серебряную и бронзовую медали на первом этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. В программу турнира вошли две дисциплины: «сноуборд-кросс-группа-смешанная» и «сноуборд-кросс».
«На вторую ступень пьедестала почёта Арсений Томин поднялся со своей напарницей Александрой Паршиной из Красноярского края, с которой они выступали в смешанной группе. А третье место Арсений занял по итогам заездов «сноуборд-кросс», — говорится в сообщении.Всего в первом этапе Кубка России по сноуборду приняли участие 54 спортсмена из 12 российских регионов.