Сноубордист Томин из Подмосковья завоевал две медали Кубка России

03 декабря 2025, 10:09

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанник спортшколы «Истина» в Дмитрове Арсений Томин завоевал серебряную и бронзовую медали на первом этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. В программу турнира вошли две дисциплины: «сноуборд-кросс-группа-смешанная» и «сноуборд-кросс».





«На вторую ступень пьедестала почёта Арсений Томин поднялся со своей напарницей Александрой Паршиной из Красноярского края, с которой они выступали в смешанной группе. А третье место Арсений занял по итогам заездов «сноуборд-кросс», — говорится в сообщении.