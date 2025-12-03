Начало зимнего сезона в ДК «Успенский» в Серебряных Прудах отметили праздником

03 декабря 2025, 11:23

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Большой праздник для детей провели в доме культуры «Успенский» в Серебряных Прудах в честь открытия зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В ДК появилось новогоднее убранство, а гостей ждали различные командные игры и конкурсы на смекалку и ловкость.





«Главным событием праздника стало зажжение огней на ёлке. Дети, затаив дыхание, наблюдали, как разноцветные гирлянды озарили всё вокруг тёплым светом. Теперь главный символ новогодних чудес освещает Дом культуры», — говорится в сообщении.