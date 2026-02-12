Более 1 000 сотрудников очищают пути МЖД во время снегопада

12 февраля 2026, 17:45

оригинал Фото: Московская железная дорога

Московская железная дорога продолжает работать в усиленном режиме из-за новой волны снегопада. Железнодорожники круглосуточно очищают пути и объекты инфраструктуры от снежных заносов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.