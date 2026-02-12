Более 1 000 сотрудников очищают пути МЖД во время снегопада
Московская железная дорога продолжает работать в усиленном режиме из-за новой волны снегопада. Железнодорожники круглосуточно очищают пути и объекты инфраструктуры от снежных заносов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
В Московском транспортном узле задействовали около 50 единиц спецтехники — снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины. Они работают по специальному графику и не мешают движению поездов. Более тысячи сотрудников очищают пути и пассажирскую инфраструктуру.
Специалисты проверяют устройства автоматики и регулирования движения поездов, очищают стрелочные переводы от снега и наледи с помощью систем пневмообдувки и электрообогрева. Оперативный штаб МЖД координирует все работы по борьбе со снегом в круглосуточном режиме.
В МЖД призвали пассажиров в сложных погодных условиях соблюдать меры безопасности и быть особенно внимательными на объектах железнодорожной инфраструктуры.
