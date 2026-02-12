На федеральных трассах Подмосковья отремонтировали 11 мостов и путепроводов

12 февраля 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

11 путепроводов и мостов, расположенных на федеральных трассах в Московской области, отремонтировали в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Центравтомагистраль.





Работы провели на Московском большом кольце и на Ярославском, Новорязанском и Симферопольском шоссе.





«В число обновлённых дорожных сооружений вошли, в частности, мост через Оку на 102-м километре трассы М-2 «Крым», мост чрез реки Нара и Чёрная на Московском большом кольце, путепроводы на 68-м километре трассы М-8 «Холмогоры» и на 109-м и 112-м километрах трассы М-5 «Урал», мост через реку Малявку на 48-м километре Новорязанского шоссе и пр.», — говорится в сообщении.