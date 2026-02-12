В 12 округах Подмосковья починили уличное освещение
Линии освещения привели в порядок на региональных дорогах 12 округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В черте города освещение починили улице Школьная в Подольске, на улице Московская во Фрязине, на Знаменской улице в Красногорске, на улице Пушкинская в Егорьевске и на Лесной улице в Луховицах», — говорится в сообщении.Кроме того, неисправности устранили на дорогах в деревне Соколово под Клином, селе Спас-Угол под Талдомом, на четвёртом километре Осташковского шоссе в округе Мытищи, на улице Трёхгорная в одинцовском посёлке Трёхгорка, на Островецком шоссе в раменской деревне Верея, а также в деревнях Сергиево-Посадского округа Селково Рязанцы и на Московском шоссе.