В 12 округах Подмосковья починили уличное освещение

12 февраля 2026, 11:02

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Линии освещения привели в порядок на региональных дорогах 12 округов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В черте города освещение починили улице Школьная в Подольске, на улице Московская во Фрязине, на Знаменской улице в Красногорске, на улице Пушкинская в Егорьевске и на Лесной улице в Луховицах», — говорится в сообщении.