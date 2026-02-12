Сотрудники Мосавтодора починили дорожные знаки в десяти округах Подмосковья
Повреждённые и отсутствующие знаки отремонтировали и восстановили сотрудники Мосавтодора на региональных дорогах в десяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в городах и малых населённых пунктах.
«В черте городов дорожные знаки привели в порядок на улице Ленина в Кашире, на улице Лейтенанта Бойко в Лобне, на Новом бульваре в Долгопрудном и на улице Ленина в Серебряных Прудах», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки починили в деревне Павловское округа Лотошино, деревне Копылово под Клином, истринской деревне Карцево, раменской деревне Семёновское, на улице Карла Маркса в посёлке Вербилки Талдомского округа и на Центральной улице в ступинской деревне Старая Ситня.