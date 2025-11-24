Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей Кубка лиги клубного биатлона
Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на Кубке международной лиги клубного биатлона «Ланта GV GOLD». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Ханты-Мансийске 22-23 ноября.
«В первый день турнира биатлонистка из Московской области Кристина Резцова заняла второе место в женском масс-старте на 10 километров, а её землячка Анастасия Халили стала третьей. Кроме того, подмосковный спортсмен Саид Каримулла Халили завоевал бронзу в масс-старте на 12,5 км среди мужчин», — говорится в сообщении.Второй день соревнований принёс Подмосковью ещё две медали. Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили, выступавшие в смешанной эстафете в составе команды БК «Профински», поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. А серебряную медаль в этой дисциплине получила команда ЛК «Наседкина», за которую выступала Кристина Резцова.