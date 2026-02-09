Партийный проект единороссов за год помог найти работу 700 жителям Подмосковья
Поддержку в трудоустройстве по проекту «Единой России» в прошлом году получили около 700 жителей Московской области. Об этом рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.
По её словам, среди тех, кому проект помог найти новую работу, – 103 ветерана спецоперации. Организаторы партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» подвели итоги работы в регионах за прошедший год.
«Партийный проект позволил сделать наше взаимодействие системным почти по всем аспектам. Это профориентация, профессиональное обучение, тренинги личностного и карьерного роста, трудоустройство разных категорий граждан, в том числе молодёжи и участников СВО», – отметила Скородумова.Как сказал федеральный координатор проекта, замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев, помощь в трудоустройстве получили более 580 000 жителей разных регионов. 17 000 из них – люди с ограниченными возможностями здоровья и 6700 – участники спецоперации.
С июня 2024 года при Кадровом центре действует совместный с «Единой Россией» проект женских клубов, который организует профориентационные встречи и тренинги для женщин, планирующих сменить профессию.
В планах центра на текущий год – усилить направление по трудоустройству участников СВО и молодежи.