Партийный проект единороссов за год помог найти работу 700 жителям Подмосковья

09 февраля 2026, 18:03

Поддержку в трудоустройстве по проекту «Единой России» в прошлом году получили около 700 жителей Московской области. Об этом рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.





По её словам, среди тех, кому проект помог найти новую работу, – 103 ветерана спецоперации. Организаторы партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» подвели итоги работы в регионах за прошедший год.



«Партийный проект позволил сделать наше взаимодействие системным почти по всем аспектам. Это профориентация, профессиональное обучение, тренинги личностного и карьерного роста, трудоустройство разных категорий граждан, в том числе молодёжи и участников СВО», – отметила Скородумова.