На развитие наукоградов Подмосковья выделили 186 млн рублей
Около 186 миллионов рублей выделили в 2026 году на социально-экономическое развитие наукоградов Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Основные средства поступят из федерального и областного бюджетов.
«Из 186 миллионов более 89 млн предоставит федеральный бюджет, 82 млн — бюджет Подмосковья, а остальная сумма поступит из муниципальных бюджетов. Средства направят на развитие инфраструктуры и научно-производственного комплекса», — сказал Игорь Брынцалов.Он добавил, что в дальнейшем финансирование увеличат, потому что в регионе появится ещё один наукоград.
В настоящее время в области насчитывается восемь наукоградов: Фрязино, Дубна, Реутов, Жуковский, Серпухов, Черноголовка, Королёв, а также Долгопрудный, который получил этот статус на прошлой неделе.