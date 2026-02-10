Достижения.рф

На развитие наукоградов Подмосковья выделили 186 млн рублей

оригинал Фото: медиасток.рф

Около 186 миллионов рублей выделили в 2026 году на социально-экономическое развитие наукоградов Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.



Основные средства поступят из федерального и областного бюджетов.

«Из 186 миллионов более 89 млн предоставит федеральный бюджет, 82 млн — бюджет Подмосковья, а остальная сумма поступит из муниципальных бюджетов. Средства направят на развитие инфраструктуры и научно-производственного комплекса», — сказал Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в дальнейшем финансирование увеличат, потому что в регионе появится ещё один наукоград.

В настоящее время в области насчитывается восемь наукоградов: Фрязино, Дубна, Реутов, Жуковский, Серпухов, Черноголовка, Королёв, а также Долгопрудный, который получил этот статус на прошлой неделе.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0