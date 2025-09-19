Более 1 тыс. участников соберёт фестиваль инновационных видов спорта в Раменском
В Раменском муниципальном округе 24-28 сентября пройдёт всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Масштабные соревнования примет спорткомплекс «Борисоглебский». На них соберутся более тысячи представителей учащейся молодёжи со всей России от 16 до 25 лет. В программу войдут спортивное программирование, гонки дронов и фиджитал-стрельба», – рассказали в ведомстве.На соревнованиях по спортивному программированию участникам предстоит решить алгоритмические задачи на время. Победа зависит от нестандартных решений и умения мгновенно исправлять ошибки.
Гонки дронов пройдут в командном формате. В стартах примут участие владельцы летательных аппаратов класса 75 мм, развивающие скорость до 70 км/ч. Пилоты будут управлять FPV-дронами на трассе с препятствиями.
Фиджитал-формат на фестивале представят состязания по «двоеборью-тактической стрельбе». Сначала команды будут сражаться на симуляторе боевых действий CS2, затем проверят свои силы в лазертаге. Итог определит сумма результатов.
Помимо этого, на фестивале пройдут мастер-классы по игре с дронами в баскетбол – «дрон баскетбол», гжельской росписи и плетению маскировочных сетей. В зонах активностей можно будет увидеть интерактивную фиджитал-книгу, робота-помощника, 3D-принтер и многое другое. Состоятся круглые столы и исторические выставки.
Для зрителей необходима регистрация по ссылке. Подробности фестиваля можно узнать в Telegram-канале мероприятия. А его программа доступна здесь.