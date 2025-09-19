Подмосковные юниорки победили на первом этапе первенства России по хоккею

19 сентября 2025, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль завоевала сборная Московской области на стартовом этапе первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





В рамках группового этапа подмосковные хоккеистки выиграли у команды Нижегородской области со счётом 4:1, у команды Санкт-Петербурга со счётом 7:0 и с таким же счётом — у белорусской сборной. В заключительном матче группового этапа представительницы Московской области встретились с москвичками и обыграли их со счётом 7:1.



