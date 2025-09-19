Подмосковные юниорки победили на первом этапе первенства России по хоккею
Золотую медаль завоевала сборная Московской области на стартовом этапе первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
В рамках группового этапа подмосковные хоккеистки выиграли у команды Нижегородской области со счётом 4:1, у команды Санкт-Петербурга со счётом 7:0 и с таким же счётом — у белорусской сборной. В заключительном матче группового этапа представительницы Московской области встретились с москвичками и обыграли их со счётом 7:1.
Соревнования проводились в Нижегородской области с 6 по 16 сентября.«В полуфинале сборная Подмосковья нанесла поражение команде Свердловской области. А в финале подмосковные спортсменки вновь встретились с соперницами из Москвы и победили их со счётом 5:4», — говорится в сообщении.