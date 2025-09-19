Депутат из Лобни стал чемпионом России по велоспорту

19 сентября 2025, 19:18

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

Депутат Совета депутатов городского округа Лобня Александр Кузьмиченко завоевал золото чемпионата России по шоссейному велоспорту среди любителей. Соревнования прошли на столичной олимпийской велотрассе «Крылатские холмы», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







Кузьмиченко стал лучшим в возрастной категории от 45 до 54 лет, преодолев 75 км за 2 часа 18,15 секунды. По словам организаторов, групповая гонка требовала от участников не только физической выносливости, но и стратегического мышления.



Александр Кузьмиченко является действующим депутатом. Он регулярно участвует в городских спортивных соревнованиях, пропагандируя здоровый образ жизни.

