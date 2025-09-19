Представительницы Подмосковья завоевали медали первенства России по гребле
Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Ростове-на-Дону с 15 по 19 сентября.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Анна Кореневская и Анастасии Середа из Коломны по итогам соревнований в дисциплине «двойка без рулевого». Победу в этой категории одержал тандем из Краснодарского края, а третье место занял дуэт москвичек», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль в копилку Московской области принесла команда Ксении Чуркиной, Милины Романовой, Александры Олениной и Ксении Чернышовой в дисциплине «четверка без рулевого».
Кроме того, подмосковные спортсменки стали третьими в дисциплине «восьмёрка с рулевым». В этой команде выступали Анна Русскова, Полина Лифантьева, Дарья Ковалева, Елизавета Литвиненко, Алёна Бузыкина, Полина Белова, Валерия Леонидова, Софья Крутикова и Мария Макарова.