Представительницы Подмосковья завоевали медали первенства России по гребле

19 сентября 2025, 16:09

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Ростове-на-Дону с 15 по 19 сентября.





«На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Анна Кореневская и Анастасии Середа из Коломны по итогам соревнований в дисциплине «двойка без рулевого». Победу в этой категории одержал тандем из Краснодарского края, а третье место занял дуэт москвичек», — говорится в сообщении.