Более 1 тыс. велосипедистов собрал этап серии Gran Fondo Russia в Дмитрове
Свыше 1 тыс. участников вышли на второй подмосковный старт велосезона серии заездов Gran Fondo Russia 2025 в Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Любителям велопрогулок и гонок предложили классическую дистанцию 30 км и нестандартные маршруты на 45 км и 88 км. Заезд был организован по территории парка «Волен». Именно на этой трассе 10 лет назад стартовал первый в стране велозаезд Gran Fondo», – отметили в ведомстве.Сезон Gran Fondo Russia 2025 в Подмосковье ранее открылся в Волоколамске. Третий заезд пройдёт 24 августа в Серпухове, а заключительный старт сезона в регионе – в Рузе 21 сентября.
Gran Fondo – самая популярная в России серия шоссейных велзаездов, которая объединяет е профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводят с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам и сочетают всё лучшее от скоростной велогонки и большой велопрогулки.
С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья».