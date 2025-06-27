В Московской области стартует проект «Звёздное лето» с известными спортсменами
На городском пляже реки Коломенка в городском округе Коломна 6 июля стартует новый спортивный проект «Звёздное лето в Подмосковье». Об этом сообщении в пресс-службе Минспорта региона.
Это серия спортивных тренировок и мастер-классов для жителей и гостей Московской области, предпочитающих летний отдых у воды. Участниками проекта станут титулованные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпиад, известные артисты и участники телепроекта «Титаны».
«В стартовом событии примут участие олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, обладатель Кубка мира, многократный чемпион России Давит Чакветадзе, бобслеист, призёр Кубка мира и чемпионата Европы, многократный чемпион России по бобслею Ростислав Гайтюкевич, чемпионка страны по пляжному волейболу, участница Олимпийских игр Анастасия Барсук, победительница Спартакиады молодёжи России по пляжному волейболу Елена Федчук и победитель шоу «Титаны», учитель физкультуры из Коломны Николай Бобылёв», – рассказали в ведомстве.Стартовый фестиваль проекта будет проходить с 11:30 до 14:30. В программе – разминка и мастер-классы, спортивные игры, интерактивные развлечения для всей семьи, водная битва, волейбольный матч и розыгрыши призов.
В министерстве добавили, что в текущем летнем сезоне планируется пять спортивных пляжных фестивалей. Помимо Коломны, они пройдут 13 июля на пляже «Солнечный берег» в Талдоме; 20 июля – на пляже в парке «Авангард» в Электростали; 26 июля – в Лыткарине на карьере «Волкуша»; 27 июля – на пляже в лесопарке «Загорское море» в Сергиево-Посадском городском округе.
В расписание мероприятий могут быть внесены изменения в зависимости от погоды.