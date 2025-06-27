В Московской области стартует проект «Звёздное лето» с известными спортсменами

27 июня 2025, 19:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На городском пляже реки Коломенка в городском округе Коломна 6 июля стартует новый спортивный проект «Звёздное лето в Подмосковье». Об этом сообщении в пресс-службе Минспорта региона.





Это серия спортивных тренировок и мастер-классов для жителей и гостей Московской области, предпочитающих летний отдых у воды. Участниками проекта станут титулованные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпиад, известные артисты и участники телепроекта «Титаны».



«В стартовом событии примут участие олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, обладатель Кубка мира, многократный чемпион России Давит Чакветадзе, бобслеист, призёр Кубка мира и чемпионата Европы, многократный чемпион России по бобслею Ростислав Гайтюкевич, чемпионка страны по пляжному волейболу, участница Олимпийских игр Анастасия Барсук, победительница Спартакиады молодёжи России по пляжному волейболу Елена Федчук и победитель шоу «Титаны», учитель физкультуры из Коломны Николай Бобылёв», – рассказали в ведомстве.