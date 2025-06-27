Гольфистки из Подмосковья завоевали две медали всероссийских соревнований
Золотую и серебряную медали завоевали спортсменки из Московской области на всероссийских соревнованиях по гольфу «АГР Форест Хиллс Кап 2025». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Победу на турнире завоевала представительница Московской области Нина Пегова, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялась её землячка Алиса Молоканова. Бронзовую медаль завоевала гольфистка из Москвы», — говорится в сообщении.Кроме того, ещё одна спортсменка из Московской области — Екатерина Малахова — заняла четвёртое место.
Всероссийские соревнования по гольфу «АГР Форест Хиллс Кап 2025» проходили с 23 по 25 июня в деревне Матвейково Дмитровского округа Московской области на территории гольф-клуба «Форест Хиллс».