Гольфистки из Подмосковья завоевали две медали всероссийских соревнований

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали спортсменки из Московской области на всероссийских соревнованиях по гольфу «АГР Форест Хиллс Кап 2025». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



«Победу на турнире завоевала представительница Московской области Нина Пегова, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялась её землячка Алиса Молоканова. Бронзовую медаль завоевала гольфистка из Москвы», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё одна спортсменка из Московской области — Екатерина Малахова — заняла четвёртое место.

Всероссийские соревнования по гольфу «АГР Форест Хиллс Кап 2025» проходили с 23 по 25 июня в деревне Матвейково Дмитровского округа Московской области на территории гольф-клуба «Форест Хиллс».
Лев Каштанов

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