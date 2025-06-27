Подмосковный пловец Гирев победил в финале Кубка России
Спортсмен из Московской области Иван Гирев завоевал золотую медаль в финале Кубка России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Иван Гирев поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заплыва на 100 метров вольным стилем среди мужчин. Серебряную медаль завоевал пловец из Ростовской области, а третий результат показал московский спортсмен», — говорится в сообщении.Ранее на финале Кубка России представительницы Московской области Полина Лейкина и Диана Валиуллина завоевали золотую и серебряную медали в комплексном плавании на дистанции 400 м среди женщин. А Герман Зажирский и Дарья Рогожинова завоевали бронзу в дисциплинах «200 метров баттерфляем» среди мужчин и женщин соответственно.
Финал Кубка России по плаванию проходил в Казани с 23 по 25 июня.