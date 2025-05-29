Более 10 тысяч педагогов Подмосковья подали онлайн-заявки на аттестацию

29 мая 2025, 12:44

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Свыше 10 тысяч заявлений на профессиональную аттестацию подали педагоги Московской области на региональном портале госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







«Учителя могут аттестоваться на следующие категории: первая, высшая, педагог-наставник и педагог-методист (для учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию). Услуга «Аттестация педагогических работников» размещена в разделе «Образование», подразделе «Квалификация специалистов», — говорится в сообщении.