Более 10 тысяч педагогов Подмосковья подали онлайн-заявки на аттестацию
Свыше 10 тысяч заявлений на профессиональную аттестацию подали педагоги Московской области на региональном портале госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Учителя могут аттестоваться на следующие категории: первая, высшая, педагог-наставник и педагог-методист (для учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию). Услуга «Аттестация педагогических работников» размещена в разделе «Образование», подразделе «Квалификация специалистов», — говорится в сообщении.Кроме того, подать заявку на аттестацию подмосковные педагоги могут через мобильное приложение «Дободел» в разделе «Образование».