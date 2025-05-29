В селе под Волоколамском нашли мину времён Великой Отечественной войны
Проржавевший боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружил у себя на участке житель села Ильинское Волоколамского муниципального округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который рассказал, что прокладывал на своём участке дренажную траншею и наткнулся на взрывоопасный предмет. Прибывшие на место специалисты идентифицировали опасную находку как как 81-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, отвезли на полигон и там уничтожили с соблюдением всех норм безопасности.
Ранее сообщалось, что операторы «Системы-112» Московской области за десять лет приняли и обработали более 100 миллионов вызовов.