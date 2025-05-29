В Подмосковье провели более 130 тысяч проверок фруктов, ягод и овощей

29 мая 2025, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 130 тысяч исследований качества овощей, фруктов и ягод, поступающих на прилавки рынков и ярмарок Московской области, провели за четыре месяца специалисты подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.







«Было проведено 130,4 тыс. исследований проб плодовоовощной продукции и ягод. По результатам проверок из 26,5 тыс. тонн плодовоовощной продукции к продаже не было допущено 397 килограммов овощей и один килограмм фруктов из-за несоответствия органолептических показателей», — говорится в сообщении.