В Подмосковье провели более 130 тысяч проверок фруктов, ягод и овощей
Свыше 130 тысяч исследований качества овощей, фруктов и ягод, поступающих на прилавки рынков и ярмарок Московской области, провели за четыре месяца специалисты подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Было проведено 130,4 тыс. исследований проб плодовоовощной продукции и ягод. По результатам проверок из 26,5 тыс. тонн плодовоовощной продукции к продаже не было допущено 397 килограммов овощей и один килограмм фруктов из-за несоответствия органолептических показателей», — говорится в сообщении.Специалисты проверяют свежесть плодов, их зрелость, целостность, цвет, запах и вкус. Кроме того, проводится люминесцентный анализ, позволяющий выявить подмороженные плоды и возможные заболевания. Измеряется также уровень содержания нитратов и других потенциально опасных элементов.