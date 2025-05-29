В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов
Ограничения на посещение лесов ввели в Московской области с 29 мая по 3 июня в связи с высокой опасностью пожаров, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
«На территории всех подмосковных лесничеств введён четвёртый уровень пожарной опасности. В связи с этим запрещён въезд автомобилей, лесные дороги перекрыты шлагбаумами. И категорически запрещается разводить костры», — говорится в сообщении.На период ограничений будет усилено патрулирование лесов силами полиции, МЧС и лесной охраны.
В ведомстве также напомнили, что пребывание людей в лесах Московской области контролируется при помощи беспилотников, фотоловушек, камер видеонаблюдения и авиации. А информация о больших группах людей поступает от операторов мобильной связи.