Более 100 000 подмосковных девятиклассников сдали ОГЭ по математике

02 июня 2026, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 100 000 подмосковных девятиклассников приняли участие в Основном государственном экзамене по математике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.





Основной период сдачи ОГЭ стартовал 2 июня и продлится до 6 июля. Первым предметом стала математика, которая входит в число обязательных.

«Итоговая аттестация проходила в 526 пунктах проведения экзаменов, организованных в школах региона. К работе привлекли свыше 34 000 специалистов – от руководителей пунктов до технических специалистов и организаторов. За ходом экзаменов следили 1306 общественных наблюдателей. Работа по математике состояла из 25 заданий, разделённых на две части. Испытание длилось 235 минут», – рассказали в пресс-службе.