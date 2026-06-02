Более 100 000 подмосковных девятиклассников сдали ОГЭ по математике
Свыше 100 000 подмосковных девятиклассников приняли участие в Основном государственном экзамене по математике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Основной период сдачи ОГЭ стартовал 2 июня и продлится до 6 июля. Первым предметом стала математика, которая входит в число обязательных.
«Итоговая аттестация проходила в 526 пунктах проведения экзаменов, организованных в школах региона. К работе привлекли свыше 34 000 специалистов – от руководителей пунктов до технических специалистов и организаторов. За ходом экзаменов следили 1306 общественных наблюдателей. Работа по математике состояла из 25 заданий, разделённых на две части. Испытание длилось 235 минут», – рассказали в пресс-службе.Девятиклассники узнают результаты не позднее 16 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене в основной день по уважительной причине, предусмотрена резервная дата – 29 июня.
Как напомнили в министерстве, в этом году Подмосковье впервые участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Более 33 000 выпускников пройдут итоговую аттестацию только по двум основным предметам – русскому и математике.
5 июня школьники сдадут ОГЭ по обществознанию, географии, информатике, физике, химии, истории и биологии.