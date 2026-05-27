Руководители подмосковных пунктов проведения экзаменов проверили готовность

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 400 руководителей пунктов проведения экзаменов в Московской области стали участниками Всероссийского селекторного совещания Рособрнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Подмосковье.





На встрече уделили внимание трём главным направлениям работы: безопасности, технической готовности оборудования и обеспечению объективности. Контролировать ход экзаменов будут онлайн-наблюдатели на федеральном и региональном уровнях.



28 мая, в преддверии старта Единого госэкзамена, во всех пунктах дополнительно протестируют системы видеонаблюдения. Руководители и технические специалисты проверят ракурсы камер и качество трансляции на федеральный портал.

«Важной частью контроля станет общественное наблюдение. В Подмосковье наблюдателями выступят около 2000 представителей родительской общественности. Это позволит родителям выпускников лично убедиться в прозрачности процедуры – увидеть, как работает пункт, как создают условия для участников с ограниченными возможностями здоровья и многие другое», – рассказали в ведомстве.