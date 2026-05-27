Руководители подмосковных пунктов проведения экзаменов проверили готовность
Около 400 руководителей пунктов проведения экзаменов в Московской области стали участниками Всероссийского селекторного совещания Рособрнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Подмосковье.
На встрече уделили внимание трём главным направлениям работы: безопасности, технической готовности оборудования и обеспечению объективности. Контролировать ход экзаменов будут онлайн-наблюдатели на федеральном и региональном уровнях.
28 мая, в преддверии старта Единого госэкзамена, во всех пунктах дополнительно протестируют системы видеонаблюдения. Руководители и технические специалисты проверят ракурсы камер и качество трансляции на федеральный портал.
«Важной частью контроля станет общественное наблюдение. В Подмосковье наблюдателями выступят около 2000 представителей родительской общественности. Это позволит родителям выпускников лично убедиться в прозрачности процедуры – увидеть, как работает пункт, как создают условия для участников с ограниченными возможностями здоровья и многие другое», – рассказали в ведомстве.
С этого года данные наблюдателей будут поступать в Рособрнадзор в режиме реального времени. В день экзамена они смогут заполнить онлайн-форму в специальном сервисе.
Ранее сообщалось, что с 1 июня по 9 июля в Московской области будут работать 255 пунктов проведения экзаменов.