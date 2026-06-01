В региональной смене «Юные патриоты Подмосковья» участвуют 600 школьников
В Московской области стартовала региональная смена «Юные патриоты Подмосковья». Участниками стали 600 самых активных школьников, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Это активисты Всероссийской программы социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Торжественная церемония открытия смены пройдёт 1 июня в Учебно-методическом центре «Авангард» в Одинцовском городском округе.
«Программа смены направлена на всестороннее развитие личности, укрепление патриотических ценностей, развитие навыков командного взаимодействия. В течение пяти дней дети примут участие в фестивале хоров «Голос детства», спортивных играх и турнирах, фестивале талантов, военно-спортивной игре «Зарница», интерактивных тренингах и квестах. Запланированы патриотические акции, встречи с ветеранами, общественными деятелями и экспертами», – рассказали в министерстве.
Там пояснили, что Всероссийская программа «Орлята России» направлена на развитие социальной активности у учеников начальных классов, раскрытию детских способностей в направлениях волонтёрства, спорта, творчества, экологии и медиапроектах.