Подмосковные школьницы стали призёрами конкурса детского научно-популярного видео

оригинал Марианна Корнева (Фото: сайт конкурса «Знаешь? Научи!»)

Ученицы из Подмосковные стали лауреатами V сезона Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Марианна Корнева заняла третье место в младшей возрастной группе в номинации «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны». Она представила видеоролик «Глаза планеты: от видимого к невидимому». А Мария Милехина стала второй в средней возрастной группе в номинации «Устройство будущего: от идеи к чертежу» за видеоролик «Устройство «Соновид».



С работами конкурсантов можно познакомиться на сайте.

«Всероссийский конкурс предоставляет школьникам 1-11 классов со всей страны платформу для демонстрации научных знаний и популяризации науки через видеоформат. Участники записывали ролики, в которых доступным языком объясняли научные явления и представали в роли научно-популярных авторов. Эксперты оценивали научную точность и корректность материалов, а жюри выбирало победителей по критериям качества подачи и оригинальности», – рассказали в министерстве.