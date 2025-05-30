Подмосковье примет соревнования VI летней Спартакиады молодёжи
Соревнования по шести видам спорта будут проходить на территории Московской области в рамках финала VI летней Спартакиады молодёжи России 2025, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В спорткомплексе «Сатурн» в Раменском состоятся соревнования по водному поло среди юношей и девушек. А в физкультурно-оздоровительном комплексе «Борисоглебский» того же округа организуют турниры по вольной борьбе и айкидо», — говорится в сообщении.Кроме того, в химкинском учебно-спортивном центре «Планерная» проведут бейсбольные матчи. В посёлке Богородское Сергиево-Посадского округа будут организованы соревнования по гребному слалому. И последним подмосковным турниром Спартакиады станет гольф: соревнования состоятся на территории гольф-клуба «Форест Хиллс» в Дмитровском округе.