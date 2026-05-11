Более 100 машин и мотоциклисты участвовали в Дне Победы в Павловском Посаде

11 мая 2026, 11:23

9 мая в Павлово-Посадском городском округе состоялся авто-, мото- и велопробег, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед стартом колонны у Пантеона Славы в Парке Победы прошёл памятный митинг. В нём приняли участие глава округа Денис Семёнов, ветераны, депутаты, участники специальной военной операции, представители общественных организаций и местные жители.





После митинга стартовал пробег. Более 100 автомобилей, свыше 50 мотоциклистов и участники велоколонны проследовали по четырём маршрутам, охватив городские и сельские территории округа.





«81 год отделяет нас от Победы, но память о тех, кто подарил нам жизнь, остаётся с нами каждый день. Пока мы собираемся вместе у мемориалов, наши деды и прадеды живы в наших сердцах. Мы гордимся поколением победителей и теми, кто сегодня защищает Родину», — подчеркнул Денис Семёнов.

«Герой моей семьи — мой отец. В 17 лет он ушёл на фронт, был танкистом, награждён орденом Славы и орденом Красной Звезды. Для нашей семьи День Победы — святой праздник», — сказала она.





«Я впервые на таком мероприятии. Мы проехали несколько деревень, люди выходят встречать, вместе возлагают цветы — чувствуешь настоящую гордость за свой народ», — добавила участница Ирина.