Более 100 машин и мотоциклисты участвовали в Дне Победы в Павловском Посаде
9 мая в Павлово-Посадском городском округе состоялся авто-, мото- и велопробег, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед стартом колонны у Пантеона Славы в Парке Победы прошёл памятный митинг. В нём приняли участие глава округа Денис Семёнов, ветераны, депутаты, участники специальной военной операции, представители общественных организаций и местные жители.
После митинга стартовал пробег. Более 100 автомобилей, свыше 50 мотоциклистов и участники велоколонны проследовали по четырём маршрутам, охватив городские и сельские территории округа.
«81 год отделяет нас от Победы, но память о тех, кто подарил нам жизнь, остаётся с нами каждый день. Пока мы собираемся вместе у мемориалов, наши деды и прадеды живы в наших сердцах. Мы гордимся поколением победителей и теми, кто сегодня защищает Родину», — подчеркнул Денис Семёнов.
На пути следования колонны делали остановки у памятников и братских захоронений, где проходили короткие митинги и церемонии возложения цветов. Жители населённых пунктов встречали участников с флагами, аплодисментами и словами благодарности, присоединяясь к акции памяти. Одна из жительниц, Ирина Семирова, поделилась семейной историей.
«Герой моей семьи — мой отец. В 17 лет он ушёл на фронт, был танкистом, награждён орденом Славы и орденом Красной Звезды. Для нашей семьи День Победы — святой праздник», — сказала она.
Акция не оставила равнодушными и самих участников. Пробег в очередной раз стал символом уважения к истории страны, напоминанием о цене Великой Победы и выражением благодарности поколению победителей.
«Я впервые на таком мероприятии. Мы проехали несколько деревень, люди выходят встречать, вместе возлагают цветы — чувствуешь настоящую гордость за свой народ», — добавила участница Ирина.