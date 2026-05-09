Жители Бронниц в День Победы выполнили 1945 отжиманий
Необычная спортивно-патриотическая акция состоялась Бронницах: в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники мероприятия выполнили 1945 отжиманий. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ольга Антонова.
Местом проведения акции стал парк «Ракушка», а участниками — все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки.
«Акция объединила десятки человек. Спортсмены сменяли друг друга, внося свой вклад в общее дело. Каждое отжимание стало символом мужества и стойкости советских солдат», — говорится в сообщении.Организаторы отметили, что такие мероприятия укрепляют единство общества и способствуют сохранению исторической памяти.
