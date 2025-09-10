Более 100 щитов предупреждают пассажиров Подмосковья об опасности на ж/д

10 сентября 2025, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области усилили меры безопасности на железной дороге. С начала года на станциях и переходах установили свыше 100 щитов с простым, но важным напоминанием — переходить железнодорожные пути можно только в установленном месте.







По данным подмосковного Минтранса, только в этом году на железной дороге погибли более 130 человек, большинство трагедий случилось именно на станциях и переходах. Щиты и плакаты помогают привлекать внимание пассажиров к рискам и напоминают о том, что осторожность может спасти жизнь.



Кроме установки щитов, в Подмосковье строят новые пешеходные переходы, монтируют ограждения и камеры, а на станциях регулярно проводят профилактические рейды.

