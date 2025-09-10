В Подмосковье восстановили разметку на десяти участках региональных дорог

10 сентября 2025, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по восстановлению разметки провели сотрудники Мосавтодора на десяти участках региональных дорог в разных округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Разметку восстановили как в черте городов, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте работы провели на улице 1 Мая в Егорьевске, на Волоколамском шоссе в Красногорске, в Большевистском переулке в Дмитрове и на улице Октябрьской Революции в Коломне», — говорится в сообщении.