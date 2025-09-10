В Подмосковье за лето обновили фасады около 780 домов

10 сентября 2025, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов идёт в Московской области. За три летних месяца работы провели на 776 объектах, расположенных более чем в 50 городах региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.





В рамках капремонта фасады утепляли, проводили теплоизоляцию цоколя, меняли оконные блоки в местах общего пользования и карнизные бетонные плиты, а также обновляли балконные плиты, ограждения и входные группы.





«Самый большой объём работ провели в Серпухове — там отремонтировали фасады 17 домов. Второе место по этому показателю разделили города Видное Ленинского округа, Пушкино и Королёв, в каждом из которых отремонтировали фасады 13 домов. А на третьем месте оказался Солнечногорск с 12 отремонтированными фасадами», — говорится в сообщении.