В Котельниках приступили к благоустройству сквера между двумя детсадами
В микрорайоне Белая Дача в Котельниках стартовало комплексное благоустройство сквера, расположенного между зданиями детсадов «Детство». Суммарная площадь подлежащей обновлению территории – 0,27 га, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На объекте ведут активные демонтажные и земляные работы. Запланировано комплексное благоустройство территории. Там заменят покрытия пешеходных дорожек, высадят деревья, кустарники, обустроят газоны. Помимо этого, будут установлены современные малые архитектурные формы – скамьи, качели и урны», – рассказали в администрации.
Территорию оснастят камерами видеонаблюдения и модернизируют наружное освещение.
Как отметили в администрации, реализация проекта позволит создать современное и безопасное общественное пространство. Оно станет комфортным местом отдыха для жителей всех возрастов.