Более 100 сельхозмашин помогают устранять последствия снегопада в Подмосковье

15 января 2026, 17:00

Видео: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Циклон «Фрэнсис» принес в Подмосковье один из самых сильных снегопадов за последние годы. За несколько дней высота снежного покрова в регионе превысила полметра. За несколько дней высота снежного покрова превысила 50 сантиметров, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Для ликвидации последствий непогоды к работе подключились не только коммунальные, но и аграрные предприятия. Более 100 единиц сельскохозяйственной техники перевели на расчистку снега.



Тракторы с навесным оборудованием работают в муниципалитетах, деревнях, частном секторе и СНТ, восстанавливая проезд к объектам инфраструктуры. Совместные усилия позволили оперативно обеспечить транспортную доступность для жителей и экстренных служб.



Аграрии продолжат взаимодействие со специализированными службами, в том числе для помощи отдаленным населенным пунктам.