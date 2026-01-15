Группа «Самолёт» переселит в этом году из аварийного жилья более 850 семей
Группа «Самолёт» планирует в 2026 году обеспечить комфортным жильём в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге ещё 868 семей. Об этом сообщили в пресс-службе группы.
«Самолёт» выступает в этих регионах оператором региональных программ по расселению ветхого и аварийного жилья. С начала участия в программах в новые квартиры уже переселили более 4500 человек.
В каждом регионе «Самолёт» работает по единому стандарту. С жителями дома, признанного ветхим или аварийным, проводят индивидуальную работу.
Процесс улучшения жилищных условий граждан кропотливый и предполагает несколько стадий. Один из первых этапов – переговоры с собственниками и нанимателями, сначала общие, затем индивидуальные. Специалисты выясняют пожелания людей, предлагают на выбор денежную компенсацию или новое жильё.
Для расчёта справедливой компенсации стоимость жилья оценивается исходя из средней рыночной цены в районе в целом, а не в самих ветхих домах.
Как рассказали в пресс-службе, в Подмосковье девелопер участвует в программе Комплексного развития территории Московской области с 2022 года. За это время 199 семей переехали в новое жильё.
За прошедший год «Самолёт» расселил в Московской области 100 семей. Общая площадь расселённого жилья составила около 4500 тысяч квадратных метров. В 2026 году девелопер планирует расселить ещё 455 семей.
Читайте также: