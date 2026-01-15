Группа «Самолёт» переселит в этом году из аварийного жилья более 850 семей

15 января 2026, 16:27

оригинал Фото: istockphoto / Sila Damrongsaringkan

Группа «Самолёт» планирует в 2026 году обеспечить комфортным жильём в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге ещё 868 семей. Об этом сообщили в пресс-службе группы.