29 ноября 2026, 13:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Более 100 спортсменов из шести регионов России приняли участие в Осеннем шахматном турнире Московской области, который прошел в особой экономической зоне «Дубна». Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







На территорию наукограда прибыли участники из Москвы, Подмосковья, Тверской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областей. Среди них были как молодые спортсмены, только начинающие свой путь, так и опытные мастера с высокими национальными и международными достижениями.





Турнир состоялся при поддержке помощника Президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского . Организаторами выступили АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и Федерация шахмат Московской области при поддержке Федерации шахмат России, РВИО, Шахматного клуба ОЭЗ «Дубна» и Фонда ОЭЗ «Дубна».





«Для нас шахматы – часть кадровой политики. Сегодня компании конкурируют за специалистов не только условиями труда и зарплатой, но и комфортом. К тому же это ранняя профориентация: шахматы притягивают ребят с сильным аналитическим мышлением. Приезжая к нам на турниры и экскурсии, школьники своими глазами видят современные производства. Неформальное общение часто работает лучше деловых переговоров: люди из разных отраслей знакомятся, начинают общаться и находят точки для технологической кооперации» , — заявил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев .





Спортивное мероприятие прошло в формате блица. В одной из игр участники провели 11 партий с контролем времени 3+2, а в другой — 7 партий с контролем 5+3. Обе встречи проводились по швейцарской системе. Зрители могли следить за ходом событий в прямом эфире благодаря профессиональному комментатору, который анализировал ключевые моменты.



Кроме соревнований, для гостей была подготовлена образовательная программа. Состоялась открытая лекция, посвящённая успехам особой экономической зоны, рассказ о деятельности шахматного клуба и исторический доклад о контрнаступлении под Москвой. После окончания игр участников пригласили на экскурсионную поездку на территорию высокотехнологичных предприятий.





В рамках официальной церемонии управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и Российское военно-историческое общество заключили соглашение о сотрудничестве. Документ фиксирует намерения сторон организовывать шахматные турниры, сборы и образовательные мероприятия до конца 2027 года.





«Под эгидой РВИО в 44 регионах России открыто уже 53 шахматных клуба и 19 шахматных школ, и нам особенно приятно, что ОЭЗ «Дубна» стала частью возрождения традиции этой игры. Как говорит председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента Владимир Мединский: «Шахматы – это самая военно-историческая игра». Они учат тактике, стратегии и внимательности, которыми владели великие русские полководцы» , — сказал исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк .





3 декабря в Москве планируется подписание соглашения с Федерацией шахмат России. Этот документ предполагает оказание методической помощи особой экономической зоне «Дубна», а также создание условий для проведения всероссийских соревнований и учебно-тренировочных сборов на её территории. Событие будет реализовано в рамках федеральной программы «Спорт России».