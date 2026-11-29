Более 100 шахматистов поучаствовали в Осеннем турнире Подмосковья в ОЭЗ «Дубна»
Более 100 спортсменов из шести регионов России приняли участие в Осеннем шахматном турнире Московской области, который прошел в особой экономической зоне «Дубна». Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
На территорию наукограда прибыли участники из Москвы, Подмосковья, Тверской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областей. Среди них были как молодые спортсмены, только начинающие свой путь, так и опытные мастера с высокими национальными и международными достижениями.
Турнир состоялся при поддержке помощника Президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Организаторами выступили АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и Федерация шахмат Московской области при поддержке Федерации шахмат России, РВИО, Шахматного клуба ОЭЗ «Дубна» и Фонда ОЭЗ «Дубна».
«Для нас шахматы – часть кадровой политики. Сегодня компании конкурируют за специалистов не только условиями труда и зарплатой, но и комфортом. К тому же это ранняя профориентация: шахматы притягивают ребят с сильным аналитическим мышлением. Приезжая к нам на турниры и экскурсии, школьники своими глазами видят современные производства. Неформальное общение часто работает лучше деловых переговоров: люди из разных отраслей знакомятся, начинают общаться и находят точки для технологической кооперации», — заявил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
Спортивное мероприятие прошло в формате блица. В одной из игр участники провели 11 партий с контролем времени 3+2, а в другой — 7 партий с контролем 5+3. Обе встречи проводились по швейцарской системе. Зрители могли следить за ходом событий в прямом эфире благодаря профессиональному комментатору, который анализировал ключевые моменты.
Кроме соревнований, для гостей была подготовлена образовательная программа. Состоялась открытая лекция, посвящённая успехам особой экономической зоны, рассказ о деятельности шахматного клуба и исторический доклад о контрнаступлении под Москвой. После окончания игр участников пригласили на экскурсионную поездку на территорию высокотехнологичных предприятий.
Кроме соревнований, для гостей была подготовлена образовательная программа. Состоялась открытая лекция, посвящённая успехам особой экономической зоны, рассказ о деятельности шахматного клуба и исторический доклад о контрнаступлении под Москвой. После окончания игр участников пригласили на экскурсионную поездку на территорию высокотехнологичных предприятий.
В рамках официальной церемонии управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и Российское военно-историческое общество заключили соглашение о сотрудничестве. Документ фиксирует намерения сторон организовывать шахматные турниры, сборы и образовательные мероприятия до конца 2027 года.
«Под эгидой РВИО в 44 регионах России открыто уже 53 шахматных клуба и 19 шахматных школ, и нам особенно приятно, что ОЭЗ «Дубна» стала частью возрождения традиции этой игры. Как говорит председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента Владимир Мединский: «Шахматы – это самая военно-историческая игра». Они учат тактике, стратегии и внимательности, которыми владели великие русские полководцы», — сказал исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.
3 декабря в Москве планируется подписание соглашения с Федерацией шахмат России. Этот документ предполагает оказание методической помощи особой экономической зоне «Дубна», а также создание условий для проведения всероссийских соревнований и учебно-тренировочных сборов на её территории. Событие будет реализовано в рамках федеральной программы «Спорт России».
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