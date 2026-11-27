27 ноября 2026, 21:08

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Мытищах прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса добровольцев «Волонтёр года 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





На церемонии собрались активисты регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Победителей и призёров определили в 12 номинациях от наставничества и помощи участникам спецоперации до экологии и медиа.

«Конкурс «Волонтёр года» – это уникальная возможность увидеть, сколько неравнодушных людей живёт рядом с нами. В этом году мы получили порядка 350 заявок из разных уголков региона. Среди участников – и 14-летние ребята, только начинающие свой путь, и опытные наставники, и «серебряные волонтёры», которые подают пример всей области», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО



«Мы трудились в госпитале, помогали раненым, поддерживали тех, кто был вынужден покинуть родные дома. Работали в домах престарелых и интернатах. Делали всё, что было нужно: от самых простых, но необходимых дел, вроде чистки картошки на кухне, до облагораживания территорий. Но самое важное, что мы делали, – просто были рядом. Общались с людьми, слушали их истории, делили с ними свободное время, старались подарить немного тепла и участия», – поделился Дегтярёв.

Фото: пресс-служба МИМП МО



«Когда ты сам прошёл через испытания на передовой, чужую боль уже не получается игнорировать. Моя задача сейчас – продолжать быть полезным своим ребятам. Гуманитарные рейсы стали для меня логичным продолжением службы», – отметил Фарухов.