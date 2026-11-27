В Подмосковье вручили награды победителям и призёрам конкурса «Волонтёр года»
В Мытищах прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса добровольцев «Волонтёр года 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
На церемонии собрались активисты регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Победителей и призёров определили в 12 номинациях от наставничества и помощи участникам спецоперации до экологии и медиа.
«Конкурс «Волонтёр года» – это уникальная возможность увидеть, сколько неравнодушных людей живёт рядом с нами. В этом году мы получили порядка 350 заявок из разных уголков региона. Среди участников – и 14-летние ребята, только начинающие свой путь, и опытные наставники, и «серебряные волонтёры», которые подают пример всей области», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Главная награда – титул «Волонтёр года» – досталась Виталию Дегтярёву из Лобни. Он занимается добровольчеством с 2018 года, а с 2024-го координирует работу движения «Волонтёры Подмосковья» в своём городском округе. За его плечами – помощь жителям в период пандемии, сопровождение детей из ДНР в оздоровительные лагеря, работа в волонтёрском корпусе на конкурсе «Интервидение», организация масштабных донорских акций. В июне этого года Виталий в статусе руководителя делегации отправился с гуманитарной миссией #МыВместе в Курскую область.
«Мы трудились в госпитале, помогали раненым, поддерживали тех, кто был вынужден покинуть родные дома. Работали в домах престарелых и интернатах. Делали всё, что было нужно: от самых простых, но необходимых дел, вроде чистки картошки на кухне, до облагораживания территорий. Но самое важное, что мы делали, – просто были рядом. Общались с людьми, слушали их истории, делили с ними свободное время, старались подарить немного тепла и участия», – поделился Дегтярёв.В номинации «Герои» первое место разделили сразу три активиста, в том числе Низами Фарухов из Балашихи. Участник СВО после возвращения со службы не смог остаться в стороне и продолжил помогать бойцам. Он организует и осуществляет доставку гуманитарной помощи военнослужащим в Луганскую Народную Республику и Белгородскую область, совмещая эту миссию с работой в Общественной палате округа и Ассоциации ветеранов СВО.
«Когда ты сам прошёл через испытания на передовой, чужую боль уже не получается игнорировать. Моя задача сейчас – продолжать быть полезным своим ребятам. Гуманитарные рейсы стали для меня логичным продолжением службы», – отметил Фарухов.Победителем в номинации «Многолетний вклад» стал замдиректора музыкально-драматического театра Денис Колесникович из городского округа Пушкинский. Он организует и курирует культурные и добровольческие проекты. На его счету – уже более 250 мероприятий.
В номинации «Серебряное волонтёрство» первенствовала Алевтина Чусовская из Домодедова. Как руководитель АНО «Центр поддержки волонтёрских инициатив «Лучики Добра» она объединяет неравнодушных жителей для помощи участникам СВО, их семьям и людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Награждение прошло в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».